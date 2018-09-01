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Список целей для ракетного удара по Сирии на случай проведения в стране химатаки уже готов в Белом доме. Его могут оперативно передать в Пентагон, пишет "Российская газета", ссылаясь на CNN и нескольких американских чиновников.

Подчеркивается, что окончательное решение по удару не принято, однако военные готовы быстро отреагировать на приказ из Белого дома в том случае, если власти Сирии допустят использование химоружия в военных целях.

Разведка сообщила, что химатака может произойти в Идлибе, куда сейчас направлены большие формирования сил правительства.

Издание напоминает, что о возможной провокации с химическим оружием для нанесения ракетного удара по Сирии ранее сообщали Минобороны и МИД России. По данным оборонного ведомства, с этой целью Пентагон уже направил в регион эсминец The Sullivans ВМС США и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС. Также гибралтарское СМИ сообщило о входе в Средиземное море американской атомной субмарины.