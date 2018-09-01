Фото: avdet.org

Автомобиль такси сбил мальчика лет десяти в Бийске. Инцидент произошел на улице Шишкова в пятницу, 31 августа, пишет "Наш Бийск".

Очевидцы сообщили, что ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте рядом с пешеходным переходом. Автомобиль в правом ряду успел остановиться, а машина такси из следующего ряда продолжила движение на полной скорости.

В результате такси "снесло" ребенка, отмечает издание.

Свидетели ДТП отметили, что пострадавший мальчик находился в сознании, однако получил ссадины. Его погрузили в скорую и госпитализировали в ЦГБ.

Издание призвало родителей объяснить детям ПДД, а водителей быть внимательными на дорогах.