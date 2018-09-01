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Крупнейшая польская спортивная газета Przeglad Sportowy опубликовала карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. На карте Крым обозначен как российская территория, передает РБК.

Уточняется, что материал посвящен участникам группового этапа Лиги чемпионов. Страны, команды из которых участвуют в турнире, выделены на карте разными оттенками красного и розового цветов.

Издание пишет, что принадлежность Крыма на разных картах не раз становилась поводом для разногласий. Так, в июне агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в Twitter карту о выборах в странах с развивающейся экономикой и не обозначила в ней принадлежность полуострова. После этого посольство Украины в США выступило с протестом и призвало перекрасить Крым на карте. "Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду!" — подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, Крым стал российским в 2014 году по итогам референдума.