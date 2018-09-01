Суббота, 1 Сентябрь, 17:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,04
€ 79,5
479437
17°
Обь
115см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018День города-2018
Новости

Польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом

, ИА "Амител"
Материал посвящен групповому этапу Лиги чемпионов

Фото: mtdata.ru

Крупнейшая польская спортивная газета Przeglad Sportowy опубликовала карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. На карте Крым обозначен как российская территория, передает РБК.

Уточняется, что материал посвящен участникам группового этапа Лиги чемпионов. Страны, команды из которых участвуют в турнире, выделены на карте разными оттенками красного и розового цветов.

Издание пишет, что принадлежность Крыма на разных картах не раз становилась поводом для разногласий. Так, в июне агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в Twitter карту о выборах в странах с развивающейся экономикой и не обозначила в ней принадлежность полуострова. После этого посольство Украины в США выступило с протестом и призвало перекрасить Крым на карте. "Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду!" — подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, Крым стал российским в 2014 году по итогам референдума.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
16:57
Польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом 0
16:27
Автомобиль такси сбил ребенка в Бийске 0
15:45
СМИ: США подготовили список целей для ракетных ударов по Сирии 0
15:15
Автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле 0
14:50
В России упростили процедуру получения загранпаспорта 0
14:30
Без шапочек из фольги: как прошло 1 сентября в барнаульской гимназии №40 0
14:13
Стала известна цена самой дорогой Lada Granta из новой линейки 0
13:41
На Украине заявили о возможности уничтожить флот России за пять минут 0
13:07
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 0
12:38
В США полицейские застрелили актрису из сериала "Скорая помощь" 0
12:15
Украшает мужчину: самые известные бородачи Барнаула 0
12:01
Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС в апреле 0
11:51
Более 77 тысяч школьников сядут за парты в Барнауле в новом учебном году 0
11:13
Число пострадавших при возгорании Boeing в Сочи возросло до 18 человек 1
10:51
Барнаульцев приглашают на семейный гастрономический фестиваль 0
10:21
Сотрудник аэропорта Сочи умер от сердечного приступа при эвакуации Boeing 1
09:41
Васильева: в первом классе оценок быть не должно 0
09:23
Очевидцы: маршрутка №121 сбила пешехода в Барнауле 1
09:04
Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны 5
08:52
Соцсеть "ВКонтакте" обновила настройки приватности 1
08:29
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Сочи и загорелся 0
08:06
Траур навсегда: фотохроника трагедии в Беслане 0
07:50
Десять лучших фильмов о школе и учителях 12
07:34
Минтранс поддержал идею главы Хакасии связать Абакан и Бийск прямой дорогой 4
07:22
Дом с перспективами для бизнес-идей продают в Барнауле за 12 млн рублей 0
07:15
Теперь ночью можно спать: новую скважину построили в Ребрихе 0
07:03
Новосибирский хирург потратил отпуск на бесплатное лечение алтайских детей 1
06:48
1 сентября в СССР: как это было 1
06:32
ОСАГО, роуминг, кредиты: какие законы вступят в силу в сентябре 2018 года 0
06:17
Дожди и северный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 1 сентября 0
06:01
День знаний: первый звонок на Алтае прозвенит для 30 тысяч первоклашек 0
05:58
Опубликована фотография нового iPhone 0
04:59
Использование ядерной энергии станет более безопасным 0
03:09
СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко 0
02:01
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко 0
01:43
После смерти Захарченко ДНР возглавит первый вице-премьер республики 0
00:18
Ученые показали новорожденные звезды в туманности Киля 0
23:48
СБУ прокомментировала гибель Захарченко в Донецке 0
23:07
Задержаны предполагаемые убийцы Захарченко 0
22:56
Голикова: сохранение льгот для предпенсионеров обойдется в 31,4 млрд 2
22:27
Глава ДНР Захарченко скончался в больнице после взрыва 4
21:50
Патриарх Кирилл рассказал о переговорах с патриархом Варфоломеем 0
21:23
Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике 0
20:43
Совфед обсудит введение ответственности за увольнение предпенсионеров 1
20:25
Томенко на встрече с Путиным назвал главные проблемы и задачи Алтая 7
19:49
Васильева заявила, что малышам не нужно учиться шесть дней в неделю 2
19:33
Захарова назвала слова Ходорковского безответственными и неправдивыми 0
19:08
Коротко о главном: уходящее лето, возвращение депутатов и отток населения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 августа
18:52
Названы самые дешевые морские курорты этого лета в России 0
18:37
Васильева объявила о сокращении числа школьных учебников на 30% 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.