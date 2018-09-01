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Два человека, включая главу ДНР Александра Захарченко, стали жертвами взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Еще 11 человек пострадали, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС самопровозглашенной республики.

Уточняется, что пять пострадавших отказались от госпитализации, еще шесть человек были доставлены в лечебное учреждение. "Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются", — добавили в ведомстве.

Позднее депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг заявил агентству, что вторым погибшим является телохранитель Захарченко.

Напомним, глава Донецкой народной республики погиб в пятницу, 31 августа, из-за подрыва бомбы в ресторане в центре Донецка. Также тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "Теракт". СК России выразил готовность оказать содействие правоохранителям республики в расследовании убийства.