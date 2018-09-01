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Запрет продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, который ввели в Южной Корее, является правильной мерой. Россия могла бы перенять подобный опыт, полагает бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что ранее появилась информация о том, что власти Южной Кореи с 14 сентября запрещают продажу кофе в школах. Они обновили "Специальный закон о безопасной диете для детей".

"Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране", — заявил Онищенко, добавив, что кофеин, по сути, является наркотиком, поскольку вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых существует и в РФ.

Также Онищенко обратил внимание на особенность психики детей. По его словам, если ребенок не видит что-либо, то этим не интересуется. "Как только он увидел – все, надо попробовать", — добавил депутат.

Он заключил, что нужно сделать все необходимое для максимального исключения возможностей доступа детей к тому, что может перерасти в пагубную привычку.