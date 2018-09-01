Фото: region.center

Похолодание до +4 градусов, грозу и туман прогнозируют алтайские синоптики в воскресенье, 2 сентября. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, ночью в большинстве районов края пройдет дождь, а температура составит от 4 до 9 градусов тепла. В утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до +10...+15, в восточных районах до 22 градусов тепла, ожидается дождь, местами сильный, и гроза.

В Барнауле на протяжении всех суток временами будет идти дождь. Ночью столбик термометра опустится до +7...+9. Утром местами возникнет туман. Днем потеплеет до +15...+17, возможна гроза.

Ветер в этот день задует северо-западный, от 3-8 метров в секунду ночью до 7-12 метров днем. Местами ожидаются порывы до 13-18 м/с.