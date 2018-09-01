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Глава Минпросвещения Ольга Васильева назвала некорректным перенос даты начала учебного года с 1 сентября. Она напомнила, что День знаний — это праздник, и его нужно отмечать по календарю, пишет РБК, ссылаясь на ТАСС.

По словам министра, знаковые события, привязанные к конкретным датам, "двигать куда-либо не слишком корректно". "Поставьте себя на место первоклашек и их родителей, у которых отняли 1 сентября. По-моему, тут даже нечего комментировать", — заявила она.

Васильева считает, что День знаний нужно отмечать по календарю, вне зависимости от дня недели, как и остальные праздники. Она отметила, что Новый год в стране встречают "и в четверг, и в пятницу, не ждем начала или конца недели".

При этом глава Минпросвещения отметила, что эта позиция — ее личное мнение, а не мнение ведомства. "Подчеркиваю, это не позиция министерства, а личное мнение Ольги Васильевой. В школах самостоятельно принимали решение о дне начала учебного года", — добавила министр.

Поскольку в 2018 году 1 сентября выпало на субботу, выходной день, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах занятия начнутся на два дня позже, в понедельник, 3 сентября. "В этом году ребятишкам повезло. <...> Так что догуливайте теплые деньки на даче или в парках", — добавил он.

При этом в департаменте образования Москвы предложили школам самим выбрать дату начала учебного года. В результате в некоторых школах линейки прошли 1 сентября, несмотря на выходные.