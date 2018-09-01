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Посадка самолета Boeing 737 компании "Ютэйр" в Сочи, после которой лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы, производилась в сложных метеоусловиях, судно ушло на второй круг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Росавиацию.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 1 сентября. Самолет следовал из Москвы в Сочи, после посадки выкатился за пределы ВПП, скатился в русло реки. В результате этого разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. На борту Boeing находились 164 пассажира и шестеро членов экипажа, жертв нет. При этом умер сотрудник аэропорта. По факту произошедшего возбуждено дело.

"Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода", — цитирует агентство сообщение Росавиации.

После посадки, в процессе пробега по ВПП, самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы. В итоге выкатывания лайнер был сильно поврежден, возникло возгорание.

Аварийно-спасательные расчеты оперативно эвакуировали находившихся на борту людей, огонь потушили пожарные службы аэропорта.

Расследованием обстоятельств и причин инцидента занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей самолета, сочинского аэропорта и авиакомпании "ЮТэйр".