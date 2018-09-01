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Опаздывающих пассажиров в столичном аэропорту "Шереметьево" больше не будут объявлять по имени и фамилии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что система оповещения пассажиров изменена из-за необходимости соблюдения требований ФЗ "О персональных данных". "Теперь дикторы службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", — передает агентство.

В сообщении сказано, что изменения касаются пассажиров всех категорий, любых полетов полетов всех авиакомпаний, которые обслуживаются в аэропорту.