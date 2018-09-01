Артисты воронежского цирка пострадали из-за сломавшейся конструкции

Число артистов, получивших травмы во время выступления в воронежском цирке в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции, увеличилось до четырех, сообщает РИА Новости.

"Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом еще одну женщину привезли", — рассказал представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у одной из женщин — компрессионный перелом позвоночника, у другой поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка.

Степень тяжести травм артистки, которую привезли в больницу последней, пока устанавливается.