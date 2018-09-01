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Захарова заявила о возвращении политики на кухни россиян

, ИА "Амител"
По ее утверждению, десятью годами ранее россияне предпочитали обсуждать цены, зарплаты, выставки, сериалы

Фото: pohnews.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обострение ситуаций на Украине и в Сирии вернуло обсуждение политики на кухни в России, сообщает РИА Новости.

В Петербургском гуманитарном университете профсоюзов Захарову спросили, зачем российскому внешнеполитическому ведомству понадобилось выражать свою позицию через социальные сети.

Захарова ответила, что десятью годами ранее россияне предпочитали обсуждать цены, зарплаты, выставки, сериалы.

"Внимание к внешней политике. Почему? Потому что началась Украина, потому что Сирия случилась уже с нашим участием активным. Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню", — заявила Захарова.

Она также добавила, что на кухне нужна не аналитика, а "железобетонный аргумент", а также упрощенная информация.

"Конечно, не сваливаться на уровень кухонной лексики, но при этом, чтобы и на кухне тебя поняли", — пояснила Захарова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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