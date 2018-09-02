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Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 2 сентября.

"В большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза, утром местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +10...+15 градусов, в восточных районах до +22 градусов.

Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

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В Барнауле временами дождь, возможна гроза, утром местами туман. Днем в краевой столице будет +15...+17 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.