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Коттедж с мостиком и альпийской горкой продают в Барнауле за 17 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 203 квадратных метра находится в поселке Цветы Алтая

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 203 квадратных метра продают в барнаульском поселке Цветы Алтая за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом расположен на участке 11 соток. Имеется баня, гараж, хозблок, вольер для собаки, беседки для отдыха, детская игровая площадка, мостик, ухоженный сад с альпийской горкой и водоемами, место для посадок, закрытый бассейн.

"Улучшенная планировка, просторные комнаты с гардеробными, дом теплый, есть летняя кухня", — добавляет автор объявления.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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