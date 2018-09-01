Алтайский краевой суд оставил в силе решение о стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизе жителя Барнаула Андрея Шашерина, которого обвиняют в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за картинок во "ВКонтакте", сообщает "Медиазона" со ссылкой на самого Шашерина.

Решение о стационарной экспертизе вынес Ленинский районный суд Барнаула. Шашерин оспорил его, так как настаивает на своей вменяемости. Примечательно, что судья, решивший, что мужчину необходимо проверить, счел подозрительными его слова о том, что он "утаивал свои переживания" из-за уголовного дела за картинки. Кроме того, судья решил, что мужчине необходимо месяц провести в психиатрической больнице из-за того, что тот в ходе процесса заявлял "нелепые ходатайства". Сам Шашерин пояснил это тем, что у него нет денег на адвоката, поэтому в суде он защищался так, как представлял себе возможным.

"Мы предоставили доказательства того, что я вменяемый, — московскую экспертизу, плюс отрицательную рецензию на мнение комиссии, которая и постановила, что у них не хватило времени определить мою вменяемость, и для этого мне нужно посетить стационар. Суд отказался принять это во внимание", — рассказал Шашерин.

Он также подчеркнул, что заседание суда проходило в закрытом режиме, несмотря на то, что сам барнаулец просил сделать его открытым.

"Судья сослалась на врачебную тайну. Но эта врачебная тайна касается только меня. Мне никто никогда не ставил никакого диагноза, поэтому я требовал открытого заседания", — сказал Шашерин.

Он уточнил, что его должны направить в Алтайскую краевую психиатрическую больницу имени Эрдмана. Стационарная экспертиза длится до 30 дней.

"Когда именно это произойдет, я не знаю. Текстовое решение судьи будет готово в понедельник, 3 сентября. Будем смотреть, на что она ссылается", — говорит обвиняемый.

Дело на Шашерина возбудили из-за картинки про патриарха Кирилла с часами. 5 марта к нему пришли с обыском бойцы СОБР, которые, как рассказывал мужчина, угрожали ему тем, что он попадет в СИЗО, а затем получит реальный срок. Он подписал явку с повинной, от которой впоследствии отказался.