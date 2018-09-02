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Средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам первой половины 2018 года остается самой низкой среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Новосибирскстат опубликовал сводные данные о размере средних зарплат за период с января по июнь включительно.

Так, напомним, что в нашем регионе данный показатель в указанный отрезок времени составил 24 402 рубля. Это на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, в то же время, во всех остальных регионах нашего федерального округа средние зарплаты выше.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – июне 2018 года составила 36 737 рублей.

Лидерами по показателю средних зарплат являются следующие регионы:

• Красноярский край – 44 387 рублей;

• Томская область – 41 484 рубля;

• Иркутская область – 41 219 рублей;

• Забайкальский край – 38 157 рублей;

• Республика Хакасия – 37 751 рубль.

Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):



