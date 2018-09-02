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Датские власти арестовали судно с россиянами на борту

, ИА "Амител"
Причина ареста не сообщается

Фото: maritime-connector.com

В Дании власти арестовали у мыса Скаген на северной оконечности страны судно Novaya Zemlya, которое принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российский профсоюз моряков и координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова.

Фишов узнал об инциденте от инспектора федерации в Дании Мортена Баха. Данных о причине ареста нет. На борту находятся 19 граждан РФ.

Информацию об аресте косвенно подтверждает сервис Marine Traffic, согласно которому балкер сейчас находится в районе мыса Скаген.

В Мурманском пароходстве отметили, что Novaya Zemlya – не первое судно компании, арестованное за границей. С середины июля теплоход Zapolyarye стоит у берегов испанского города Сеута.

По данным инспектора Международной федерации транспортников в Испании Луз Бас, российский экипаж все время испытывает трудности с водой, провизией и топливом. По сообщению федерации, за полтора месяца Мурманское морское пароходство смогло репатриировать лишь шестерых моряков, судьба остальных под вопросом.

Агентство отмечает, что кризисная ситуация также складывается на судне Pomorye, которое застряло в Новом Орлеане (США). По данным координатора федерации в США Дуэйна Будракса, Pomorye стоит на рейде с середины мая. Начальник управления трудовыми ресурсами Мурманского пароходства Светлана Шевелева рассказала, что, согласно плану, экипаж должен был выполнить короткий рейс в США (две выгрузки и обратно в Европу), но во время рейса были утеряны два якоря. В итоге судно не смогло вернуться после выгрузки в двух портах США в Европу максимум через два месяца с даты выхода.

"На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, получить их – задача не из легких. Репатриация откладывается на неопределенный срок", — добавили в профсоюзе.

Агентство подчеркивает, что это лишь известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. "Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца", — добавил Фишов. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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