Фото: gmilika22.ru

Шестой ретро-велопробег стартует в Барнауле в воскресенье, 2 сентября. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Заезд с участием Клуба "РетроМания", студии старинного танца "Северная сторона" и всех желающих пройдет от усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2). Старт — в 12:00.

Организаторы выбрали темой года твид: приветствуются костюмы и аксессуары в стиле "старой, доброй Англии".

Маршрут будет проходить по центру Барнаула — от музея по проспекту Ленина до улицы Димитрова и обратно.

Также участников мероприятия ждут традиционные мероприятия: музыкально-танцевальная программа в ретростиле, призовые конкурсы, открытие "буфета на свежем воздухе", чаепитие и кулинарный конкурс.

В случае непогоды данную программу перенесут в старинный музейный особняк.

Музей предложит посетителям экскурсии об истории культуры Алтая. Также в этот день посетители смогут посетить "велосипедную" выставку одного дня "Счастье о двух колесах", которую предоставила галерея "Турина Гора".

Кроме этого, в рамках проекта пройдет пешеходная экскурсия по улице Льва Толстого "История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого", на усадьбе музея пленэр с участием юных художников Барнаульской детской школы искусств № 1, а также благотворительная фотосессия в пользу бездомных животных с участием большого пуделя Златы.

На площадке перед главным корпусом АлтГТУ организуют выставку детской велотехники, самокатов, колясок и для желающих мастер по ретро-технике проведет экскурсию.