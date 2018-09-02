Фото: wpapers.ru

Соединенные Штаты в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения Советского Союза и Китая как ведущих индустриальных держав. При этом военные США рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, передает РИА Новости, ссылаясь на обзор, опубликованный на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности".

Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В частности, в них сказано о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала Советского Союза.

При этом Америка допускала возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года, удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей городов СССР, а по оценкам 1962 года — гибель порядка 70 миллионов человек.

При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над СССР.

Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, которые составляют подробный регламент боевого применения ядерного оружия ВС США.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации Штатов обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в Советском Союзе, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.

Главным приоритетом рассекреченного документа были названы военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до взлета.