Воскресенье, 2 Сентябрь, 12:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,04
€ 79,5
485930
19°
Обь
115см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018День города-2018
Новости

США обнародовали планы по уничтожению СССР в 1960 годы

, ИА "Амител"
В документах говорилось о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала Советского Союза и допускалась гибель населения

Фото: wpapers.ru

Соединенные Штаты в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения Советского Союза и Китая как ведущих индустриальных держав. При этом военные США рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, передает РИА Новости, ссылаясь на обзор, опубликованный на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности".

Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В частности, в них сказано о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала Советского Союза.

При этом Америка допускала возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года, удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей городов СССР, а по оценкам 1962 года — гибель порядка 70 миллионов человек.

При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над СССР.

Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, которые составляют подробный регламент боевого применения ядерного оружия ВС США.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации Штатов обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в Советском Союзе, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.

Главным приоритетом рассекреченного документа были названы военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до взлета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:11
СМИ: США пытались получить от Дерипаски данные о вмешательстве РФ в выборы 0
11:43
Медведев назвал циничным преступлением убийство Захарченко в Донецке 0
11:20
Туман помешал самолетам сесть в аэропорту Барнаула 0
10:52
Азербайджан закупит у России оружия на 5 млрд долларов 0
10:21
Путин назвал наиболее востребованные профессии будущего 0
09:46
45 человек тушили пожар в недостроенной гостинице в Барнауле 0
09:21
США обнародовали планы по уничтожению СССР в 1960 годы 0
08:51
Шестой ретро-велопробег пройдет в Барнауле 2 сентября 0
08:21
Датские власти арестовали судно с россиянами на борту 0
07:50
Страстная и обжигающая Сальма Хайек: лучшие фото звезды 5
07:34
Пробная перепись населения – 2018: когда её проведут и как принять участие 0
07:19
Коттедж с мостиком и альпийской горкой продают в Барнауле за 17 млн рублей 0
07:03
Яркие краски в дождливый день: выставка цветов прошла в Барнауле 0
06:48
Выборы губернатора Алтайского края 2018 года в цифрах и фактах: инфографика 23
06:32
Матрица даёт сбой: фотографии забавных совпадений из жизни 0
06:17
Дожди с грозами ждут жителей Алтайского края 2 сентября 0
06:01
Жители Алтайского края продолжают получать самые низкие зарплаты в Сибири 0
23:26
Барнаульца направили на психиатрическую экспертизу из-за картинки в соцсети 0
22:23
Захарова заявила о возвращении политики на кухни россиян 0
21:28
Артисты воронежского цирка пострадали из-за сломавшейся конструкции 0
20:04
В "Шереметьево" перестанут называть опаздывающих по имени и фамилии 1
19:40
Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в финале "Бриллиантовой лиги" 0
19:11
Росавиация поделилась подробностями аварийной посадки Boeing в Сочи 0
18:36
Васильева выступила против переноса начала учебного года с 1 сентября 0
18:12
Дождь, гроза и похолодание до +4 ждут жителей Алтайского края 2 сентября 0
17:38
Онищенко предложил запретить кофе в российских школах 0
17:17
При взрыве в кафе в ДНР погибли два человека 1
16:57
Польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом 0
16:27
Автомобиль такси сбил ребенка в Бийске 0
15:45
СМИ: США подготовили список целей для ракетных ударов по Сирии 0
15:15
Автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле 0
14:50
В России упростили процедуру получения загранпаспорта 0
14:30
Без шапочек из фольги: как прошло 1 сентября в барнаульской гимназии №40 0
14:13
Стала известна цена самой дорогой Lada Granta из новой линейки 0
13:41
На Украине заявили о возможности уничтожить флот России за пять минут 0
13:07
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 0
12:38
В США полицейские застрелили актрису из сериала "Скорая помощь" 0
12:15
Украшает мужчину: самые известные бородачи Барнаула 0
12:01
Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС в апреле 0
11:51
Более 77 тысяч школьников сядут за парты в Барнауле в новом учебном году 0
11:13
Число пострадавших при возгорании Boeing в Сочи возросло до 18 человек 1
10:51
Барнаульцев приглашают на семейный гастрономический фестиваль 0
10:21
Сотрудник аэропорта Сочи умер от сердечного приступа при эвакуации Boeing 1
09:41
Васильева: в первом классе оценок быть не должно 0
09:23
Очевидцы: маршрутка №121 сбила пешехода в Барнауле 1
09:04
Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны 6
08:52
Соцсеть "ВКонтакте" обновила настройки приватности 1
08:29
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Сочи и загорелся 0
08:06
Траур навсегда: фотохроника трагедии в Беслане 0
07:50
Десять лучших фильмов о школе и учителях 12

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.