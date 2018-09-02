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Здание недостроенной гостиницы горело в барнаульском поселке Лебяжье в субботу, 1 сентября. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, а также очевидцы в соцсетях.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 15:24. В 16:45 пожар удалось локализовать, а в 16:50 ликвидировать. К борьбе с огнем в трехэтажном здании привлекались 45 пожарных и 15 единиц техники.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. В паблике "Инцидент Барнаул" сообщается, что причиной возгорание мог стать поджог.

Кроме этого, пожар спровоцировал в городе одно ДТП: около 16:00 пожарная машина столкнулась с легковым автомобилем. Пожарные ехали в сторону поселка Лебяжье на борьбу с огнем, добавляют очевидцы.