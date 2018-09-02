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Специалисты высокотехнологичных профессий будут наиболее востребованы в будущем, хотя это не означает, что необходимость в юристах и экономистах отпадет, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

В ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус" главе государства задали вопрос, какие профессии будут наиболее востребованы в будущем. "Наверняка сказать нельзя, но мы сейчас ходили по залам, по новым лабораториям. Когда мы создавали эти лаборатории, мы считали, что мы создаем лаборатории, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным в ближайшем будущем профессиям", — ответил Путин.

"Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство", — перечислил президент. Вместе с тем он заметил, что границы между различными отраслями знаний размываются, и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.

Президент также отреагировал на слова участников встречи, что раньше в России были наиболее популярными профессии юриста и экономиста. В связи с этим глава государства пояснил, что сказанное им означает, что юристы и экономисты будут не востребованы. "Просто все должно быть в меру. Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда", — сказал Путин.

"Повторю, нужно понять, сколько нужно на рынке труда таких специалистов. А если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом, и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир", — продолжил Путин.