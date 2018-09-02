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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна закупила у России оружия на $5 млрд. Об этому пишет "Газета.ру", ссылаясь на РИА Новости.

Данное заявление Алиев сделал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи в субботу, 1 сентября.

По словам Алиева, военно-техническое сотрудничество между Россией и Азербайджаном имеет большие традиции. Он подчеркнул, что цифра в $5 млрд продолжит расти, так как в данный момент страна проводит модернизацию армии.

Азербайджанский лидер отметил, что Россия является "важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на мировые рынки".