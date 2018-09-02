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Туман помешал самолетам сесть в аэропорту Барнаула

, ИА "Амител"
Воздушные судна перенаправили в Новосибирск

Фото: tourist.kg

Сильный туман помешал барнаульскому аэропорту принимать самолеты утром в воскресенье, 2 сентября. Об этом порталу Amic.ru сообщили очевидцы. 

На сайте аэропорта говорится, что четыре самолета перенаправили в Новосибирск: два рейса из Москвы (U6-651 и S7-217), а также Симферополя (U6-631) и Казани (10-553). 

Кроме этого, задержался вылет самолета, следующего из Барнаула в Москву (U6-652).

В паблике Barnaul 22 очевидцы сообщили, что также в Новосибирск был перенаправлен рейс 10-2244 из Вьетнама. Самолет сел в новосибирском Толмачево, пассажиров не выпускали. После того, как в Барнауле улучшилась погода, самолет доставил пассажиров домой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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