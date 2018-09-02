Фото: allbe-news.ru

Российский премьер Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в минувшую пятницу при взрыве в одном из ресторанов Донецка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт правительства.

В телеграмме, которая направлена близким Захарченко, сказано, что "лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления".

Медведев подчеркнул, что глава ДНР "никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком".

Напомним, Захарченко погиб вечером 31 августа. Правоохранители назвали произошедшее терактом и заявили о причастности Киева к преступлению. При этом СБУ опровергла свое отношение к произошедшему.