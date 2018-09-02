Фото: thetimes.co.uk

Американские спецслужбы пытались сделать бизнесмена из РФ Олега Дерипаску своим информатором и добиться от него данных о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, но эти усилия не увенчались успехом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times.

Источники издания отмечают, что попытки ФБР и минюста США завербовать Дерипаску имели место с 2014 по 2016 год. Взамен Штаты обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы.

Газета пишет, что одними из посредников были теперь уже бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним экс-агент спецслужб Британии Кристофер Стил. Последний является автором так называемого досье на Дональда Трампа, содержавшего непроверенные сведения компрометирующего характера о главе Белого дома.

The New York Times пишет, что изначально Америка хотела получить от Дерипаски сведения о якобы имеющих место связях российской организованной преступности с руководством РФ. По данным источников издания, предприниматель в ходе встречи с представителями властей США заявил, что данные утверждения ошибочны. Кроме этого, он заявил, что не желает с ними встречаться еще раз.

Позднее американская сторона заинтересовалась предполагаемым сговором между избирательным штабом Трампа и Россией. В сентябре 2016 года сотрудники ФБР без предупреждения пришли в дом Дерипаски в Нью-Йорке и начали расспрашивать его, являлся ли бывший глава штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем. Сообщается, что Дерипаска назвал эти теори нелепыми, заявив, что, по его мнению, никаких неправомерных связей между помощниками Трампа и Россией не было.

Как сообщает The New York Times, к тому моменту в минюсте и ФБР поняли, что попытки завербовать Дерипаску как информатора потерпели неудачу. По данным источников издания, бизнесмен сообщил о таких попытках властям РФ. Издание Газета напоминает, что в апреле этого года Штаты внесли Дерипаску и ряд связанных с ним компаний, включая компанию "Русал", в санкционные списки.