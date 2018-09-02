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Глава российского государства Владимир Путин в детстве не мечтал о президентстве. Подобное признание он сделал в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, пишет РИА Новости.

"Конечно, видел, спал и видел", — со смехом ответил президент на вопрос, как прошли его школьные годы и видел ли он себя главой страны уже тогда. Перейдя на серьезный тон, Путин сказал: "Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?" При этом он признался, что в целом ему нравилось учиться.

"У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное время препровождения", — рассказал глава государства.

Также президент добавил, что любил находиться в коллективе и он был хороший. "На самом деле это большое значение имеет", — подчеркнул Путин.

Кроме этого, глава государства рассказал, что до сих пор вспоминает многих преподавателей, которым он благодарен за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы. Путин отметил, что его педагоги умели выявить в учениках то, что станет их конкурентным преимуществом в будущем.