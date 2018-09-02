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Мошенник под видом покупателя украл у 34-летней жительницы города Яровое 20 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что ранее женщина опубликовала в сети объявление о продаже машины. Вскоре ей позвонил неизвестный, заявив, что, якобы, готов перевести задаток за покупку. Жительница Ярового пришла к ближайшему банкомату и под диктовку злоумышленника произвела ряд действий. В итоге вместе зачисления она перевела со своей карты на неизвестный номер 20 тысяч рублей.

По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что не нужно выполнять действия с картами под диктовку неизвестных.