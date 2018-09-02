Каким будет регион через пять-десять лет? Какие сегодня существуют проблемы? Какие точки роста есть у края? Какие фарватеры взаимодействия общества и власти сегодня нужны?

В Барнауле эксперты — представители бизнеса, общественники, журналисты и блогеры обсудили будущее Алтайского края. Модератором "круглого стола" стал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга АлтГУ Сергей Бочаров обратил внимание на проблему удаленности алтайских производителей от логистических схем.

- Проблема логистики товаров алтайских производителей сегодня среди наиболее актуальных. Напомню, в майских указах президент РФ поручил увеличить экспорт российских продуктов. Для поддержки конечного продукта необходимо вовлекать предприятия в международные цепочки, - добавил Бочаров.

Олег Махнаков, директор СПК "Колос", председатель комитета Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" по аграрным вопросам, считает, что сельскохозпердприятиям региона нужно увеличить урожайность, тем самым снизится себестоимость продукта, а также организация глубокой переработки продукта. Олег Махнаков также считает, что фермерам необходимо помогать в решении логистических проблем путем объединения фермерских хозяйств в кооперативы и поиска для них надежных партнеров в том числе за пределами региона.

Еще один эксперт "круглого стола" - депутат БГД Евгений Носенко, директор ООО "Элитпласт+" поднял вопросы промышленного сектора региона. Его предприятие производит высокотехнологичную упаковку для продуктов питания и работает, в том числе, и на центральную часть России. Политик и бизнесмен считает, что сегодня, наряду с развитием крупных предприятий, в Алтайском крае необходимо поддерживать и развивать мелкий и средний бизнесы.

- Региону сегодня необходимо создавать свои программы поддержки среднего и малого бизнеса, поскольку грантовая поддержка не всегда эффективна: объем денег предлагает небольшой, а спрос за них различные органы ведут избыточно тщательный настолько, что участвовать в конкурсах на различные гранты становится невыгодным для производства, — отметил Евгений Носенко.

Особое внимание эксперты круглого стола уделили развитию IT-отрасли Алтайского края. – Последние двадцать лет мы, фактически, живем в информационном обществе. Но получается сегодня так: мы имеем связь, инфраструктуру, но не имеем ничего для развития самой отрасли как разработческой структуры, — сказал Денис Газукин, генеральный директор компании Freematiq. – Мы сегодня говорим о добавленной стоимости продукта предприятий, но забываем, что в нее входит и программное обеспечение, и разработки, и патенты. К сожалению, мало кто видит, что офисы разработки IT- продуктов существуют в регионе. Потому что предприниматели этой отрасли предпочитают жить в тени. А цифры при этом следующие. Сейчас в регионе на рынке IT работают около 30-40 компаний, в профессиональной сфере задействовано около 9 тысяч человек. По моим расчетам, количество денег, которые привлекают в этой отрасли, заметьте, из-за пределов Алтайского края и России – порядка 10 миллиардов рублей в год. Но об этих компаниях никто не знает.

Денис Газукин призвал обратить серьезное внимание на кадровую политику. По его данным, вузы края выпускают в год порядка 350 специалистов этой отрасли. Из них 100 человек уезжают в поисках работы за пределы региона. Причина, как считает Газукин, в том, что молодежь не верит в свой регион. Для решения вопроса, по его мнению, необходимо развивать системно средне-специальное образование – ссузы, работать с профориентацией молодежи, привлекать фонды и агентства по развитию инициатив.

Алексей Грибков, руководитель алтайского отделения общественной организации "Геблеровское экологическое общество" обратил внимание на то, что серьезное внимание в вопросе формирования будущего Алтайского края необходимо обратить на вырубку лесов в регионе. Особое внимание стоит обратить на вырубку реликтового ленточного бора.

Татьяна Сажаева, директор КГБУ "Туристский центр Алтайского края" считает, что туризм – это та отрасль, которая "может оставить человека в том месте, где он родился". Эксперт сообщила, что на обучении сельских предпринимателей, которое недавно проводили в Алтайском крае, на вопрос "Готовы ли вы продать свой бизнес и уехать из региона?" положительно ответили лишь 5% предпринимателей. Остальные готовы развивать сельский бизнес, однако, рассчитывают на помощь властей. Сегодня туристический бизнес активно продвигается не только в сторону гор, но и в сторону северо-запада региона – к приграничной территории с Казахстаном. И именно сюда можно привлекать, в том числе и иностранных туристов.

Депутат БГД Иван Куц предложил кардинальное решение для привлечения внимания к Алтайскому краю. Политик и бизнесмен предложил перенести игорную зону "Сибирская монета" из Алтайского района в Тальменский.

- Тальменский район находится на пересечении Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края. Это более удобное расположение, поэтому и поедут сюда охотнее, — пояснил свое предложение Иван Куц.

Подытоживая тему "круглого стола" Дмитрий Орлов отметил, что образ будущего Алтая эксперты связывают с изменением характера развития - более динамичным в целом ряде секторов. Это регион, в котором должно быть удобно и приятно жить, который имеет свое лицо.