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В Донецке проходит церемония прощания с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, погибшим в пятницу в результате взрыва. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство сообщает, что к зданию театра оперы и балета в центре города, где проходит церемония, тянется многокилометровая очередь жителей.

Гроб с телом главы ДНР установили в холле. На месте присутствует почетный караул, у центрального входа находится артиллерийский тягач с пушкой. Церемонию должны посетить представители РФ, в том числе от Крыма, а также Южной Осетии, Абхазии.

Захарченко будет похоронен на кладбище "Южное".

Напомним, глава самопровозглашенной республики погиб в минувшую пятницу при взрыве в кафе "Сепар". Также жертвой взрыва стал охранник Захарченко. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, согласно информации МЧС, пострадали 11 человек.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Врио главы республики Дмитрий Трапезников сообщил, по подозрению в убийстве лидера республики задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В СБУ в свою очередь отвергли обвинения в причастности к произошедшему.