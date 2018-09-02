Фото: vk.com/barneos22

Сильный ливень с грозой прошел в Барнауле. Местами выпал град, сообщают очевидцы в паблике Barbaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что в частности, град выпал в индустриальном районе, в центре города и на горе.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о непогоде в столице Алтайского края в воскресенье, 2 сентября. На сайте гидрометцентра говорилось, что на протяжении дня возможны дожди и гроза. Температура воздуха за окном днем составит от 15 до 17 градусов тепла.