Фото: instagram.com

Соревнования по дрифту среди профессионалов G-Energy DRIFT проходят в Барнауле в воскресенье, 2 сентября, на парковочной площадке ТРЦ Galaxy.

Мероприятия начались с 10:00. Согласно программе мероприятия, с 12:00 до 16:00 должны были проходить квалификационные заезды и заезды по сетке, однако планы нарушил ливень, обрушившийся на город. В результате на трассе образовались лужи, организатором пришлось сделать перерыв, сообщают горожане в соцсетях.

Согласно изначальной программе мероприятия, с 16:00 до 17:00 должен был проходить финал и награждение, а с 17:00 до 18:00 — автограф-сессия профессиональных пилотов и дрифт-такси.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие около 20 пилотов из Барнаула, Красноярска и Новосибирска, включая чемпионов Сибири Сергея Калюжнова (Красноярск) и Евгения Спирина (Новосибирск).