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Коллеги, близкие и поклонники певца и депутата Иосифа Кобзона приходят проститься с ним в московском Концертном зале имени Чайковского. Об этом пишет РИА Новости.

Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память певца, выражают соболезнования его вдове и детям. В зале играет печальная музыка, на сцене выставлено множество венков.

Уточняется, что среди первых, кто пришел проститься с Кобзоном, — Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Напомним, народный артист СССР, депутат Думы Иосиф Кобзон скончался в минувший четверг в возрасте 80 лет. Он долго боролся с болезнью. Исполнителя похоронят в воскресенье, 2 сентября, в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со его мамой.