Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский крайком КПРФ провел в Барнауле в воскресенье, 2 сентября, митинг против пенсионной реформы. Его посетило около двух тысяч человек, сообщает корреспондент Amic.ru.

Акцию протеста посетили как пожилые жители города, так и молодые. Они принесли плакаты с лозунгами против реформы, а также распечатали портреты чиновников, голосовавших за пенсионную реформу.

Сообщается, что митинг прошел мирно. Полицейские задержали всего одного мужчину, которого собравшиеся обвиняли в провокации.

Также во время акции велся сбор подписей противников пенсионной реформы.

Собравшиеся, в частности, требовали отставки правительства.

В конце мероприятия перед присутствующими выступила с концертом группа "Теплая трасса".

Отметим, что одному из участников митинга, пожилому мужчине, стало плохо. Он неожиданно упал на землю. Находившиеся рядом люди начали оказывать ему первую помощь, а затем мужчину увезла скорая.

Российское правительство в начале лета внесло в Думу законопроект о пенсионной реформе. В документе предлагается поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Позднее президент РФ предложил опустить планку возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении.