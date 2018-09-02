Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Алтайский крайком КПРФ провел в Барнауле в воскресенье, 2 сентября, митинг против пенсионной реформы. Его посетило около двух тысяч человек, сообщает корреспондент Amic.ru.
Акцию протеста посетили как пожилые жители города, так и молодые. Они принесли плакаты с лозунгами против реформы, а также распечатали портреты чиновников, голосовавших за пенсионную реформу.
Сообщается, что митинг прошел мирно. Полицейские задержали всего одного мужчину, которого собравшиеся обвиняли в провокации.
Также во время акции велся сбор подписей противников пенсионной реформы.
Собравшиеся, в частности, требовали отставки правительства.
В конце мероприятия перед присутствующими выступила с концертом группа "Теплая трасса".
Отметим, что одному из участников митинга, пожилому мужчине, стало плохо. Он неожиданно упал на землю. Находившиеся рядом люди начали оказывать ему первую помощь, а затем мужчину увезла скорая.
Российское правительство в начале лета внесло в Думу законопроект о пенсионной реформе. В документе предлагается поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Позднее президент РФ предложил опустить планку возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет.
Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Комментарии
Поздняк метаться. товарищи. Все что вы можете и должны сделать - послать Зюгу на три буквы.На его месте за 6 лет взрастить нормального лидера, который будет не ради галочки, а вкалывать 6 лет. Вот тогда шанс какой-то будет. Что каксается Алтая - за неучастие в выборах губернатора - разогнать всю верхушку партии сцаными тряпками.