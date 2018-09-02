Фото: wikimedia.org

Супружеская пара туристов из Рима попыталась увезти 30 кг камней домой в автомобиле как сувениры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Италия по-русски".

Уточняется, что пара хотела покинуть Сардинию с сувениром, но стражи порядка задержали их в порту Ольбии. Туристов сняли с парома и конфисковали у них похищенные камни, которые были упакованы в пластиковые пакеты и размещены между сидениями машины.

Туристов оштрафовали на 900 евро.Все камни будут возвращены на пляжи.