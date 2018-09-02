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Американская актриса Сьюзан Браун, снимавшаяся в сериале "Санта Барбара", скончалась на 87-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на журнал The Hollywood Reporter и продюсера актрисы.

Уточняется, что она исполняла роль Джанет Лэйн в сериале — матери Виктории Лэйн.

Коллеги Браун по сериалу актеры Кин Шрайнер и Жаклин Зимэн выразили соболезнования в Twitter.

Актриса родилась 4 мая 1932 года в Сан-Франциско. Наибольшую популярность она обрела на съемках сериала "Главный госпиталь". Актрису номинировали на премию Emmy.