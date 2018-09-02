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Украинское оборонное ведомство обвинило "российских пранкеров" в попытке провокации против руководителя ведомства Степана Полторака. Об этом в воскресенье, 2 сентября, пишет РИА Новости.

Уточняется, что пранкеры позвонили министру в полночь и попытались спровоцировать его высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединенных сил.

"Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась свыше четырех лет. Весной текущего года ее сменила Операция объединенных сил Украины (ООС). Киев считает, что прежний формат исчерпал себя, и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев отмечает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сомневаются, что нововведение изменит ситуацию на юго-востоке Украины, поскольку в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.