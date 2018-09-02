Фото: "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Смертельное ДТП произошло в Бийске на улице Чехова в воскресенье, 2 сентября. Об этом пишет "Бийский рабочий", ссылаясь на "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".

Уточняется, что инцидент произошел около 15:00. 32-летний мотоциклист ехал по дороге и не справился с управлением во время поворота налево. В результате мужчина наехал на бордюр и врезался в электроопору.

"Жив был минут 10, но потом силы покинули его", — цитирует издание текст сообщения.

Также говорится, что мотоциклист передвигался без шлема.