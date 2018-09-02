Фото: Amic.ru

Барнаульцы в воскресенье, 2 сентября, стали зрителями соревнований по дрифту G-Energy DRIFT, которые проходят на парковке ТРЦ Galaxy.

В заездах участвуют около 20 пилотов из Барнаула, Красноярска и Новосибирска. Среди участников заявлены чемпионы Сибири Сергей Калюжнов из Красноярска и новосибирец Евгений Спирин.

Отметим, что днем в городе прошел дождь, из-за чего на трассе образовались лужи. Соревнования на время приостановили, а после улучшения погоды продолжили.

Мероприятие посетил корреспондент портала Amic.ru, сделавший снимки участвующих в состязаниях машин, а также заснявший сами соревнования.