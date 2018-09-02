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Сильные дожди и похолодание прогнозируют в Алтайском крае синоптики в понедельник, 3 сентября.

Так, согласно данным регионального гидрометцентра, на протяжении всех суток на большей части территории края ожидаются дожди, местами сильные, возможна гроза. Температура воздуха опустится до +2...+7 градусов. Утром возможен туман. Днем прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.

В Барнауле на протяжении суток временами ожидаются дожди. В начале ночи возможна гроза, температура воздуха будет равна +3...+5 градусам. Утром местами на город опустится туман. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Ветер в этот день будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. В Барнауле ожидаются порывы до 10-15 метров, в регионе — 10-16 м/с, а по югу и востоку — 18-23 м/с.