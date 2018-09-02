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Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "112".

Парламентарий заявил, что Украина имела полное право расправиться с Захарченко и другими противниками киевского режима, которых Мосийчук назвал "террористами".

Он призвал открыто заявить, "что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами". "Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. <…> Его ликвидировали наши спецслужбы", — добавил Мосийчук. Депутат напомнил, что до этого на Захарченко уже совершили несколько покушений, и, как он отметил, общеизвестно, что их готовили в СБУ.

При этом депутат обвинил власти страны в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к гибели главы самопровозглашенной республики.

Напомним, Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, при взрыве бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Также жертвой инцидента стал охранник главы ДНР, тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.