Фото: sgd22.ru

Новый мост через реку Неня открыли в Солтонском районе Алтайского края. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на объекте работали специалисты Юго-Восточного дорожно-строительного управления. Подрядчики приступили к возведению моста на автодороге "Ненинка — Новая Ажинка" в августе 2017 года.

В краевом минстрое отметили, что, по словам местных жителей, старый мост во время паводка уходил под воду на два метра. В результате соседние села оказывались отрезаны друг от друга.

"Длина нового металлодеревянного сооружения с железобетонными опорами составила более 100 метров", — рассказали в ведомстве, добавив, что на строительство моста из краевого дорожного фонда было выделено около 150 миллионов рублей.