Воскресенье, 2 Сентябрь, 22:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,04
€ 79,5
487616
10°
Обь
115см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018День города-2018
Новости

Новый мост за 150 миллионов рублей открыли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Старую конструкцию скрывало водой во время паводка

Фото: sgd22.ru

Новый мост через реку Неня открыли в Солтонском районе Алтайского края. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на объекте работали специалисты Юго-Восточного дорожно-строительного управления. Подрядчики приступили к возведению моста на автодороге "Ненинка — Новая Ажинка" в августе 2017 года.

В краевом минстрое отметили, что, по словам местных жителей, старый мост во время паводка уходил под воду на два метра. В результате соседние села оказывались отрезаны друг от друга. 

"Длина нового металлодеревянного сооружения с железобетонными опорами составила более 100 метров", — рассказали в ведомстве, добавив, что на строительство моста из краевого дорожного фонда было выделено около 150 миллионов рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
21:12
Барнаульцам удалось провести самую массовую городскую тренировку в мире 0
20:12
Наташа Королева обжаловала запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ 0
19:42
Новый мост за 150 миллионов рублей открыли в Алтайском крае 0
19:21
Депутат Рады призвал Киев взять на себя вину за убийство Захарченко 0
18:52
Похолодание до +2 и гроза ждут жителей Алтайского края 3 сентября 0
18:19
"Дрифт под дождем": как проходят профессиональные соревнования в Барнауле 0
17:56
В Бийске мотоциклист разбился насмерть 0
17:26
Минобороны Украины пожаловалось на атаку "российских пранкеров" 0
16:54
Скончалась актриса из сериала "Санта Барбара" 0
16:21
Туристы из Рима пытались увезти 30 кг камней, украденных с пляжей 0
15:41
Около двух тысяч барнаульцев вышли на митинг против пенсионной реформы 2
15:13
В Москве проходит церемония прощания с Кобзоном 0
14:37
Дождь прервал соревнования по дрифту в Барнауле 0
14:25
IT, логистика и малый бизнес: рецепты для образа будущего Алтая 0
14:19
Дождь с градом прошел в Барнауле 0
13:44
Церемония прощания с главой ДНР проходит в Донецке 0
13:18
Продававшая авто жительница Алтайского края перевела мошеннику 20 тыс. руб. 0
12:36
Путин признался, что в детстве не мечтал стать президентом 1
12:11
СМИ: США пытались получить от Дерипаски данные о вмешательстве РФ в выборы 0
11:43
Медведев назвал циничным преступлением убийство Захарченко в Донецке 0
11:20
Туман помешал самолетам сесть в аэропорту Барнаула 0
10:52
Азербайджан закупит у России оружия на 5 млрд долларов 0
10:21
Путин назвал наиболее востребованные профессии будущего 0
09:46
45 человек тушили пожар в недостроенной гостинице в Барнауле 0
09:21
США обнародовали планы по уничтожению СССР в 1960 годы 0
08:51
Шестой ретро-велопробег пройдет в Барнауле 2 сентября 0
08:21
Датские власти арестовали судно с россиянами на борту 0
07:50
Страстная и обжигающая Сальма Хайек: лучшие фото звезды 5
07:34
Пробная перепись населения – 2018: когда её проведут и как принять участие 0
07:19
Коттедж с мостиком и альпийской горкой продают в Барнауле за 17 млн рублей 0
07:03
Яркие краски в дождливый день: выставка цветов прошла в Барнауле 0
06:48
Выборы губернатора Алтайского края 2018 года в цифрах и фактах: инфографика 30
06:32
Матрица даёт сбой: фотографии забавных совпадений из жизни 0
06:17
Дожди с грозами ждут жителей Алтайского края 2 сентября 0
06:01
Жители Алтайского края продолжают получать самые низкие зарплаты в Сибири 2
23:26
Барнаульца направили на психиатрическую экспертизу из-за картинки в соцсети 0
22:23
Захарова заявила о возвращении политики на кухни россиян 1
21:28
Артисты воронежского цирка пострадали из-за сломавшейся конструкции 0
20:04
В "Шереметьево" перестанут называть опаздывающих по имени и фамилии 1
19:40
Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в финале "Бриллиантовой лиги" 0
19:11
Росавиация поделилась подробностями аварийной посадки Boeing в Сочи 0
18:36
Васильева выступила против переноса начала учебного года с 1 сентября 0
18:12
Дождь, гроза и похолодание до +4 ждут жителей Алтайского края 2 сентября 0
17:38
Онищенко предложил запретить кофе в российских школах 0
17:17
При взрыве в кафе в ДНР погибли два человека 1
16:57
Польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом 0
16:27
Автомобиль такси сбил ребенка в Бийске 0
15:45
СМИ: США подготовили список целей для ракетных ударов по Сирии 0
15:15
Автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле 0
14:50
В России упростили процедуру получения загранпаспорта 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.