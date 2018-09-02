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Наташа Королева обжаловала запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ

, ИА "Амител"
Певица надеется на "здравый смысл" суда

Фото: passion.ru

Известная исполнительница Наташа Королева подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на въезд на Украину и надеется на решение вопроса в ее пользу. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что в октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд на Украину певице, являющейся уроженкой Киева. Окружной административный суд украинской столицы ранее обязал СБУ предоставить Королевой документы об обстоятельствах запрета на въезд на территорию страны. При этом в прошлом году ей разрешили посетить похороны бабушки.

По словам исполнительницы, иск уже находится в ЕСПЧ. "Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы", — цитирует агентство Королеву.

По словам певицы, в решении дела она надеется на "здравый смысл" суда.

"Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать", — добавила Королева.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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