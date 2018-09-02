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Певица МакSим (Марина Абросимова) провела отдых в Горно-Алтайске с новым возлюбленным, бизнесменом по имени Олег. Об этом пишут "Новости Горного Алтая", ссылаясь на портал 7дней.ru.

Уточняется, что исполнительница остановилась "в популярном среди звезд отеле Altay Resort".

По данным издания, МакSим провела в Горном Алтае две недели и стала лучше себя чувствовать. "Нормализовался сон, ушла слабость. Певица снова пошла здесь заниматься спортом, ей прописали курс спа-процедур и, конечно, прогулки по горам", — говорится в сообщении.

Сама певица отметила, что горы в регионе являются несравненными. "Красота невероятная. Скучаю. Вообще обожаю путешествовать по России, обожаю активный, даже экстремальный отдых", — цитирует издание слова МакSим.