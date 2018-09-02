Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru, видео: Екатерина Смолихина / Amic.ru, Катунь 24

Барнаульцы установили рекорд по самой массовой городской тренировке. Мероприятие, которое прошло в воскресенье, 2 сентября, в Парке спорта Алексея Смертина, посетили 4417 человек. Об этом с места событий сообщил корреспондент Amic.ru.

Напомним, что для установки рекорда на поле должны были собраться 4056 человек.

Прошедшую тренировку организаторы дополнили мастер-классами по здоровому и правильному питанию, а также тренингами от профессионалов в разных сферах. В одном из мастер-классов участие приняла ведущая радиостанции DFM Барнаул Екатерина Буян.

Отметим, что в прошлом году участники общегородской тренировки уже установили рекорд России, когда на поле вышли одновременно 3012 человек.

В этом году прямую трансляцию во время рекордной тренировки вела телекомпания "Катунь 24".