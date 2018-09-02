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В Кемерово местный житель продает кота за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление было опубликовано в Сети, передает радиостанция "Говорит Москва".

Автор объявления отмечает, что его питомец является экстрасенсом и может видеть духов и привидения. Также он предложил будущим хозяевам кота с его помощью пообщаться с потусторонним миром.

Местным СМИ кемеровчанин рассказал, что поставил ценник в 5 миллионов рублей для привлечения внимания, но не будет возражать, если кто-то действительно купит кота за такую сумму.