Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первая полная осенняя неделя в Алтайском крае начинается с гроз и ливней – 3 сентября осадки прогнозируют на большей части территории региона.

Дневные температуры в крае составят +10...+15 градусов. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 11-16 метров. Местами по югу и востоку края порывы до 18-23 метров.

В Барнауле временами дождь, утром местами туман. Днем в краевой столице будет +10...+12 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду.