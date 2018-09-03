Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на восьмом этаже кирпичной высотки на улице Партизанской.
В зале оборудован камин, имеется просторная кухня с выходом на лоджию и большая прихожая. Две спальни, два санузла.
В квартире выполнен качественный ремонт, вид из окон на Обь и новый мост.
Комментарии
в целом неплохо. вот только зачем такой большой подъем для стиралки сделали?