Фото и видео: мвд.рф

Экс-начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров на прошлой неделе сменил место работы и возглавил министерство внутренних дел Крыма – руководству полиции полуострова его представил лично федеральный министр Владимир Колокольцев.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова главой МВД Республики Крым.

Личному составу в новом качестве бывшего главного полицейского Алтайского края представил глава МВД России Владимир Колокольцев.

В своем выступлении, говоря об Олеге Торубарове, федеральный министр отметил: "МВД по Республике Крым – четвертый территориальный орган ведомства, которым он будет руководить. Такая ротация не случайна – под его началом вверенные коллективы добивались высоких результатов. Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач. Уверен, что эти качества будут всецело востребованы и в новом для него регионе".

Также Владимир Колокольцев пожелал Олегу Торубарову успехов в работе, а затем вручил служебное удостоверение.

Напомним, что начальником ГУ МВД по Алтайскому краю, в свою очередь, стал генерал-майор полиции Андрей Подолян, который является уроженцем нашего региона, а до последнего времени был заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.