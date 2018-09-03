Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Масштабный митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Барнауле в воскресенье, 2 сентября. Организатором мероприятия выступил алтайский крайком КПРФ.
Дождь не помешал прийти в сквер им. Германа Титова более 1500 человек. Акцию протеста посетили как пожилые горожане, так и молодые. Участники принесли плакаты с лозунгами против реформы, а также распечатали портреты чиновников, голосовавших за пенсионную реформу.
Отметим, что в этот день акция протеста проходила во многих городах России. Самая массовая из них состоялась в Москве на проспекте Академика Сахарова. Полиция оценила количество участников в шесть тысяч человек, пишет "Медуза".
Комментарии
А мужика в белой майке так и расстреляли?
Возле галакси были машинные гонки и молодежь там зависала. А в сквере народ был, пламенные речи были. Экономические лозунги сменялись политическими требованиями. Хотя общее впечатление у меня осталось странное. Искренности некоторым не хватало.
Разве не депутаты от КПРФ в Алтайском заксобрании голосовали за реформу?
в белой безрукавке это Сталинский Сокол?