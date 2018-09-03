Фото: 24segodnya.ru

В Сети появилась запись разговора российских пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован) с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени главы государства Петра Порошенко. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее пранкеры подтвердили, что разыграли министра, позвонив ему якобы с борта Порошенко, который возвращался из Вашингтона в Киев. Вован и Лексус нарезали фразы из других разговоров украинского лидера о состоянии дел ВСУ и планах Украины в Донбассе и ставили их по кругу. Полторак, узнав голос президента, ничего не заподозрил.

В опубликованной записи "Порошенко" грубо разговаривает с главой Минобороны. В частности, он приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта, повторяя при этом одни и те же фразы. Кроме этого, "глава государства" предлагает министру написать заявление об увольнении.

"Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление", — заявляет виртуальный Порошенко.

Также пранкеры попытались выяснить, кого отправили в Донецк, но Полторак ответил, что ничего об этом не знает.

"Слушай, выведи войска", — настаивает "Порошенко", всячески подчеркивая "личную ответственность" министра обороны. Тот, в свою очередь, говорит, что планов атаковать Донбасс нет.