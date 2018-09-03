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Барнаульцев утром в понедельник, 3 сентября, ожидают семибалльные пробки. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Так, наиболее затруднено движение по Павловскому тракту после кольцевого перекрестка, в районе пересечения с улицами Просторная и Попова, на отрезке последней, а также на улицах Советской Армии, Матросова и участках проспекта Ленина. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.

Кроме этого, пробки наблюдаются на отрезках улиц Георгиева, Власихинская, Северо-Западная, Челюскинцев, Молодежная и Воровского, а также на перекрестках улиц Малахова — Эмилии Алексеевой, Юрина — Северо-Западная, проспект Строителей — Красноармейский.

Добавим, что в городе произошло две аварии: автомобили столкнулись на улице Антона Петрова в районе пересечения с Островского, а также на перекрестке Власихинская — Шумакова.